Билеты на вечер бокса в Екатеринбурге 22 апреля поступили в продажу

Большой вечер бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, состоится в Екатеринбурге 22 апреля и пройдёт в ДИВС «Уралочка» (начало турнира — в 17:00 по местному времени).

Сегодня, 15 марта, стартовала продажа билетов на турнир, сообщили организаторы турнира. Билеты на шоу можно приобрести через сайты ekb.kassy.ru, ekb.kassir.ru и на https://www.uralbilet.ru/events/76267537.