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Билеты на вечер бокса в Екатеринбурге 22 апреля поступили в продажу
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Билеты на вечер бокса в Екатеринбурге 22 апреля поступили в продажу 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Большой вечер бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, состоится в Екатеринбурге 22 апреля и пройдёт в ДИВС «Уралочка» (начало турнира — в 17:00 по местному времени).
Главным событием вечера станет 12-раундовый поединок в лёгком весе (до 61,2 кг): непобеждённый россиянин Павел Маликов (13-0, 5 КО) против индонезийца Дауда Йордана (37-3, 25 КО). В этой же весовой категории и также в 12-раундовом бою перспективный и не имеющий поражений Заур Абдуллаев (8-0, 6 КО) из России пройдёт испытание в лице колумбийца Дейнера Беррио (20-1-1, 11 КО). Кроме того в файткарде турнира рейтинговое 10-раундовое противостояние двух небитых бойцов: Акжол Сулайманбек Уулу (10-0, 5 КО) из Кыргызстана против венесуэльца Леонардо Падильи (16-0, 12 КО), а также бои с участием Магомеда Курбанова (13-0, 10 КО), Михаила Алексеева (11-0, 4 КО) и Евгения Романова (8-0, 5 КО).
Сегодня, 15 марта, стартовала продажа билетов на турнир, сообщили организаторы турнира. Билеты на шоу можно приобрести через сайты ekb.kassy.ru, ekb.kassir.ru и на https://www.uralbilet.ru/events/76267537.
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