Ещё
Курбанов и Маликов проведут бои 22 апреля в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские боксеры Курбанов и Маликов проведут бои 22 апреля в Екатеринбурге 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Российские боксеры Магомед Курбанов и Павел Маликов проведут поединки 22 апреля в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Rcc Boxing Promotions Алексей Титов.
"Курбанов и Маликов проведут бои 22 апреля в Екатеринбурге. Соперником Курбанова станет грузин Николоз Гвиниашвили, Маликова — индонезиец Дауд Йордан", — сказал Титов.
Курбанов, владеющий интернациональным титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, имеет в своем активе 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Маликова 13 побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.
ТАСС: последние новости
Кириенко: соревнования по боевым искусствам тренируют волю к победе и закаляют дух Российский боксер Липинец проведет защиту титула IBF против американца Гарсии Российский боксер Каштанов 2 июня проведет бой за титул чемпиона Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение