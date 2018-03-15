Российские боксеры Курбанов и Маликов проведут бои 22 апреля в Екатеринбурге

Курбанов, владеющий интернациональным титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, имеет в своем активе 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Маликова 13 побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.