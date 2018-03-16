СМИ: Питер Киллин и Джей-Леон Лав подерутся в андеркарде у Броунера и Варгаса

21 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках договорного веса (до 65,3 кг) подерутся американцы Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО). По данным BoxingNews24, также в рамках шоу может состояться поединок между суперсредневесами (до 76,2 кг) Питером Киллином (33-1-1, 23 КО) и Джей-Леоном Лавом (23-1-1, 13 КО).

Напомним, уже известен состав пар в бруклинском шоу от 21 апреля, которые будут транслироваться на кабельном телеканале Showtime: кроме главного события в телетрансляцию попадут ещё два поединка — за вакантный титул «обычного» чемпиона WBA в весе до 59 кг между Жервонтой Дэвисом (19-0, 18 КО) из США и Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) из Аргентины, а также бой за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в весе до 72,6 кг между американцами Жермаллом Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено (26-1, 14 КО).

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Киллин после тяжёлого поражения (нокаут в 1-м раунде) от рук Дэниела Джейкобса (33-2, 29 КО) в декабре 2015-го года, провёл всего один поединок — в сентябре 2017-го года судейским решением перебоксирован джорнимен Дашон Джонсон (22-23-3, 7 КО). На этого же Джонсона Джей-Леон Лав ровно годом ранее потратил 6 раундов — победа техническим нокаутом. В сентябре 2017-го года Лав свёл поединок с соотечественником-середняком Абрахамом Ханом (26-3-1, 16 КО) вничью.

Киллин — экс-чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг). Отказался от титула в сентябре 2014-го года по причине нежелания помериться силами с обязательным претендентом Матвеем Коробовым (27-1, 14 КО) из России.

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