Ещё
СМИ: Питер Киллин и Джей-Леон Лав подерутся в андеркарде у Броунера и Варгаса
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Питер Киллин и Джей-Леон Лав подерутся в андеркарде у Броунера и Варгаса 

Vringe.com 16 марта 2018
Фото: Vringe.com
21 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках договорного веса (до 65,3 кг) подерутся американцы Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО). По данным BoxingNews24, также в рамках шоу может состояться поединок между суперсредневесами (до 76,2 кг) Питером Киллином (33-1-1, 23 КО) и Джей-Леоном Лавом (23-1-1, 13 КО).
Напомним, уже известен состав пар в бруклинском шоу от 21 апреля, которые будут транслироваться на кабельном телеканале Showtime: кроме главного события в телетрансляцию попадут ещё два поединка — за вакантный титул «обычного» чемпиона WBA в весе до 59 кг между Жервонтой Дэвисом (19-0, 18 КО) из США и Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) из Аргентины, а также бой за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в весе до 72,6 кг между американцами Жермаллом Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено (26-1, 14 КО).
Читайте также: Питер Киллин нанял Хантера: Он учит на ином уровне и цитирует Библию
Киллин после тяжёлого поражения (нокаут в 1-м раунде) от рук Дэниела Джейкобса (33-2, 29 КО) в декабре 2015-го года, провёл всего один поединок — в сентябре 2017-го года судейским решением перебоксирован джорнимен Дашон Джонсон (22-23-3, 7 КО). На этого же Джонсона Джей-Леон Лав ровно годом ранее потратил 6 раундов — победа техническим нокаутом. В сентябре 2017-го года Лав свёл поединок с соотечественником-середняком Абрахамом Ханом (26-3-1, 16 КО) вничью.
Киллин — экс-чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг). Отказался от титула в сентябре 2014-го года по причине нежелания помериться силами с обязательным претендентом Матвеем Коробовым (27-1, 14 КО) из России.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Открытая тренировка Гвоздика, Рамиреса и Имама перед субботним шоу: фото Не лыком sh*t
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение