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Известный боксер «завалил» допинг-тест
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Три допинг-пробы боксера Альвареса после проваленного теста дали отрицательный результат 

ТАСС 21 час назад
Фото: ТАСС
Три допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса после проваленного теста дали отрицательный результат. Об этом сообщает ESPN.
Отрицательный результат дали пробы, сданные 2, 5 и 9 марта.
В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Альварес перенес свой тренировочный лагерь из Мексики в США, чтобы пройти дополнительные допинг-тесты.
Окончательное решение по делу Альвареса примет комиссия в Неваде. Бой-реванш между Альваресом и чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Головкиным должен пройти 5 мая. Первый бой между боксерами прошел 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом.
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