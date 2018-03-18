Ещё
Ахмедов победил Сисмундо, Челохсаев нокаутировал Сабо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ахмедов победил Сисмундо, Челохсаев нокаутировал Сабо 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Вчера, 17 марта в подмосковной Жуковке прошёл вечер бокса, в рамках которого состоялся ряд примечательных поединков. Так россиянин Георгий Челохсаев (14-1-0, 12 КО) одержал яркую и уверенную победу над Золтаном Сабо (21-11-0, 9 КО), нокаутировав того в первом раунде.
В другом бою Батыр Ахмедов (3-0, 2 КО) завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в первом полусреднем весе, одолев единогласным решением судей Рики Сисмундо (33-11-3, 15 КО) — 98:91, 100:88, 100:87.
Следующий поединок Ахмедова запланирован на 21 апреля, а пройти он должен в США.
Чемпионат.com: последние новости
Челохсаев: на данный момент Биволу не стоит соглашаться на бой с Ковалёвым Чилемба победил Капарелло Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение