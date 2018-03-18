Ахмедов победил Сисмундо, Челохсаев нокаутировал Сабо

Вчера, 17 марта в подмосковной Жуковке прошёл вечер бокса, в рамках которого состоялся ряд примечательных поединков. Так россиянин Георгий Челохсаев (14-1-0, 12 КО) одержал яркую и уверенную победу над Золтаном Сабо (21-11-0, 9 КО), нокаутировав того в первом раунде.

В другом бою Батыр Ахмедов (3-0, 2 КО) завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в первом полусреднем весе, одолев единогласным решением судей Рики Сисмундо (33-11-3, 15 КО) — 98:91, 100:88, 100:87.

Следующий поединок Ахмедова запланирован на 21 апреля, а пройти он должен в США.