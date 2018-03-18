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Фредди Роуч — о поединке Ломаченко–Линарес
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Фредди Роуч — о поединке Ломаченко–Линарес 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
Украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) придётся непросто с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), но он всё равно является фаворитом в предстоящем поединке, который состоится 12 мая в Нью-Йорке (США). Об этом в интервью BoxingScene сказал известный американский тренер Фредди Роуч, ранее тренировавший Линареса.
«Конечно, вес может стать очень большим фактором в этом поединке, — говорит Роуч. — Ломаченко поднимается в новую категорию, где его соперники будут не только больше — они будут сильнее бить. Один раз он уже проиграл (Орландо Салидо) и ещё не противостоял боксёру с таким стилем. На этот раз его соперник не будет оказывать давление, и Хорхе на самом деле очень трудно перебоксировать. Он очень умный боксёр».
«Бой должен получиться интересным, потому что Линарес реально хорош, и его карьера ещё не пошла по наклонной. Однако, сейчас Ломаченко — один из лучших боксёров новой волны, а Хорхе, возможно, уже слишком стар для него», — предположил Фредди.
Напомним, что в случае победы Ломаченко завоюет титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) и, таким образом, станет чемпионом мира уже в третьей категории.
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