Чилемба победил Капарелло

Малдавийский боксёр, выступающий в полутяжёлом весе Айзек Чилемба одержал победу над австралийцем Блейком Капарелло. Бой продлился все 10 запланированных раундов и решение о победителе поединка принимали судьи. Единогласным решением победителем был объявлен Чилемба — два судьи отдали ему победу со счётом 115-113, а ещё один со счётом 117-111.

Этот бой стал для Чилембы первым после годичного перерыва. Последние три поединка Чилемба проиграл. Стоит отметить, что и Чилемба, и Капарелло ранее претендовали на чемпионские пояса в полутяжёлом весе.