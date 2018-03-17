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Чилемба победил Капарелло
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Чилемба победил Капарелло 

Чемпионат.com 14 часов назад
Малдавийский боксёр, выступающий в полутяжёлом весеАйзек Чилемба одержал победу над австралийцем Блейком Капарелло. Бой продлился все 10 запланированных раундов и решение о победителе поединка принимали судьи. Единогласным решением победителем был объявлен Чилемба — два судьи отдали ему победу со счётом 115-113, а ещё один со счётом 117-111.
Этот бой стал для Чилембы первым после годичного перерыва. Последние три поединка Чилемба проиграл. Стоит отметить, что и Чилемба, и Капарелло ранее претендовали на чемпионские пояса в полутяжёлом весе.
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