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Гловацки: Главное — сделать правильные выводы после боя против Радченко
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Гловацки: Главное — сделать правильные выводы после боя против Радченко 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Кшиштоф Гловацки (29-1, 18 КО) из Польши готовится к возвращению в ринг. Боксёр уверяет, что хочет побыстрее реабилитироваться перед болельщиками за невнятное выступление в прошлом бою против украинца Сергея Радченко (6-1, 1 КО) — 10 февраля в Нысе (Польша) Гловацки одержал победу решением судей, но по ходу поединка побывал в нокдауне и был близок к досрочному поражению.
«Я пересматривал бой с Радченко, — цитирует боксёра RingPolska. — Это действительно было ужасное выступление, практически катастрофа. Даже не хочу об этом вспоминать. Главное — сделать правильные выводы, готовиться ещё усерднее и двигаться вперёд. Сейчас практически всё время провожу в зале. Надо возвращать былую форму».
По слухам, следующий соперник Гловацки будет одним из топовых бойцов дивизиона. Напомним, по окончанию поединка с Радченко Гловацки бросил вызов российскому тяжу Максиму Власову (42-2, 25 КО).
Читайте также: Власов хочет встретиться с Гловацки в андеркарде финала Суперсерии
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