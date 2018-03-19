Промоутеры — о том, кто выступит в андеркарде реванша Головкина и Альвареса

За полтора месяца до реванша между средневесами Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) неизвестны составы пар андеркарда. Сотрудничающий с чемпионом Головкиным промоутер Том Лёффлер (360 Promotions) утверждает, что ситуация прояснится в ближайшие 2 недели.

По словам промоутера, в шоу ожидается участие бывшего лидера рейтинга P4P, бойца второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО) из Никарагуа, а также суперзвезды женского бокса, абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) норвежки колумбийского происхождения Сесилии Брэкхус (32-0, 9 КО).

Ранее ESPN со ссылкой на Эрика Гомеса , президента промоутерской компании Golden Boy Promotions, сообщили, что в андеркарде ожидается чемпионский поединок во втором полулёгком весе (до 59 кг) — чемпион WBA Альберто Мачадо (19-0, 16 КО) из Пуэрто-Рико встретится в дебютной защите с обязательным претендентом Рафаэлем Менса (31-0, 23 КО) из Ганы.

Читайте также: Президент Golden Boy Promotions — о тренере Головкина: Лает, но не кусается

Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая на арене T-Mobile (Лас-Вегас, штат Невада, США). Первый поединок между бойцами состоялся здесь же в сентябре 2017-го года и завершился спорной ничьей раздельным судейским решением.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.