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Промоутеры — о том, кто выступит в андеркарде реванша Головкина и Альвареса
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Промоутеры — о том, кто выступит в андеркарде реванша Головкина и Альвареса 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
За полтора месяца до реванша между средневесами Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) неизвестны составы пар андеркарда. Сотрудничающий с чемпионом Головкиным промоутер Том Лёффлер (360 Promotions) утверждает, что ситуация прояснится в ближайшие 2 недели.
По словам промоутера, в шоу ожидается участие бывшего лидера рейтинга P4P, бойца второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО) из Никарагуа, а также суперзвезды женского бокса, абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) норвежки колумбийского происхождения Сесилии Брэкхус (32-0, 9 КО).
Ранее ESPN со ссылкой на Эрика Гомеса, президента промоутерской компании Golden Boy Promotions, сообщили, что в андеркарде ожидается чемпионский поединок во втором полулёгком весе (до 59 кг) — чемпион WBA Альберто Мачадо (19-0, 16 КО) из Пуэрто-Рико встретится в дебютной защите с обязательным претендентом Рафаэлем Менса (31-0, 23 КО) из Ганы.
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Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая на арене T-Mobile (Лас-Вегас, штат Невада, США). Первый поединок между бойцами состоялся здесь же в сентябре 2017-го года и завершился спорной ничьей раздельным судейским решением.
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