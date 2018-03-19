Прогрейс собирается нокаутировать Рамиреса, а потом встретиться с Гарсией

Несмотря на нежелание промоутеров, президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что чемпион в весе до 63,5 кг Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) из США проведёт дебютную защиту титула против «временного» чемпиона, соотечественника Риджиса Прогрейса (21-0, 18 КО).

Ранее промоутер Рамиреса Боб Арум (Top Rank) заявил следующее: «Встречался с (промоутером Прогрейса) Лу Дибелла. Мы считаем, что нет необходимости спешить с поединком между Рамиресом и Прогрейсом. Хотим вести бойцов параллельным курсом, чтобы как следует раскрутить предстоящий бой».

Решение Сулеймана должно порадовать Прогрейса, в интервью Ring TV заявившего о желании определить одного, единственного чемпиона по версии WBC уже в следующем поединке: «Хосе Карлос Рамирес. Именно он — тот чувак, с которым я надеюсь встретиться в следующем поединке. Надеюсь, вскоре начнутся переговоры. Конечно же я считаю, что побью Рамиреса».

17 марта в Нью-Йорке (США) Рамирес завоевал вакантный титул WBC в весе до 63,5 кг, перебоксировав американца Амира Имама (21-2, 18 КО). За неделю до этого в Дэдвуде (штат Южная Дакота, США) Прогрейс завоевал «временный» титул, уничтожив африканского экс-чемпиона Джулиуса Индонго (22-2, 11 КО).

Говорит Прогрейс: «Рамирес нахватался ударов от Имама, несколько раз ему хорошенько досталось. А что будет, если противостоять Рамиресу будет левша? А что, если этот левша лупит посильнее Имама? Пожалуй, я могу нокаутировать Рамиреса. Посмотрим. Уверен, что получится отличный поединок. Разница стилей и всё такое. Но кое в чём мы похожи. И я, и Рамирес предпочитаем искать счастье в атаке. Определённо, мы подарим болельщикам крутой поединок».

Прогрейс не скрывает, его главная цель — заполучить в будущем поединок с соотечественником Майки Гарсией (38-0, 30 КО): «Чувствую, я — топ-боец дивизиона. Считаю, в этом весе есть только два больших имени: я и Майки Гарсиа. Думаю, через полтора года это будет один из наиболее ожидаемых поединков в мире бокса».

Прогрейс прокомментировал также желание промоутера Арума сделать бой Рамирес−Прогрейс в Калифорнии (США), на родине подопечного: «Не уверен, что хотел бы драться у него дома. Но всё можно обсудить. Знаю, в Калифорнии он собирает толпы болельщиков, но и я в родном Новом Орлеане (штат Луизиана, США) — не последний человек. В общем, надо обсудить, подумать. На то они и переговоры».

17 марта в Нью-Йорке Прогрейс находился в рингсайде и даже перекинулся парочкой слов с Арумом: «Я подошёл к нему и говорю: „Чувак, я следующий. Ну что, Боб? Забацаем этот бой?“. А он мне отвечает: „Ну… Не знаю… Посмотрим, что можно сделать…“ Оказалось, он меня не узнал. Но представители СМИ сказали Аруму: „Это — Прогрейс, временный чемпион. С ним теперь должен драться Рамирес“. А Арум такой говорит: „Ну тогда окей“».

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