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Инну Сагайдаковскую обязали провести бой с Евой Пятковска
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Инну Сагайдаковскую обязали провести бой с Евой Пятковска 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Непобедимая россиянка Инна Сагайдаковская (7-0-0, 3 КО), подписавшая соглашение с промоутерской компанией Yuka Boxing, получила предписание Всемирного боксерского совета (WBC) провести обязательную защиту титула WBC c 33-летней полячкой Евой Пятковска (10-1-0, 4 КО).
«В данный момент Инна владеет поясом чемпионки одной из самых престижных боксерских организаций WBC, и поясом WBC Silver. Полноценным титулом WBC владела польская спортсменка Ева Пятковска, которая уже 1,5 года не выходит на ринг. Сегодня Ева является официальным претендентом на пояс чемпиона мира. Влиятельный польский промоутер Анджей Василевский, организуя 25 мая боксерское шоу в Варшаве, естественно обратился за санкцией к Маурисио Сулейману, который обязал Инну провести бой с Евой и мы согласились. В случае отказа от этого боя полячка автоматически бы лишалась права боксировать за пояс WBC», — рассказал менеджер россиянки Андрей Токарев.
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