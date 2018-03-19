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«Король» Артур Абрахам готовится к бою с Нильсеном и мечтает о титуле
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«Король» Артур Абрахам готовится к бою с Нильсеном и мечтает о титуле 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
28 апреля в Оффенбурге (Германия) экс-чемпион мира в среднем и суперсреднем весе немец Артур Абрахам (46-6, 30 КО) проведёт поединок против датчанина Патрика Нильсена (29-2, 14 КО), который станет для него первым после поражения по очкам (UD 12) от британца Криса Юбэнка-младшего в июле прошлого года.
По словам 38-летнего уроженца Армении, он ещё не готов вешать перчатки на гвоздь. И даже больше — вновь мечтает о чемпионстве.
«После моего последнего поединка я поговорил с тренером Улли Вегнером, и он помог мне принять решение, — рассказывает Артур. — Я не готов уходить! Мне ещё есть, к чему стремиться, и чего добиваться в боксе, а больше всего я хочу снова стать чемпионом мира. С нетерпением жду поединка против Патрика Нильесена, чтобы порадовать моих болельщиков хорошим выступлением. Патрик — хороший боксёр, и для меня это будет хорошая проверка, которая позволит доказать, что я готов вновь побороться за мировой титул».
Добавим, что Нильсен также выйдет в ринг после поражения — в октябре прошлого года его в 5-м раунде нокаутировал британец Джон Райдер.
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