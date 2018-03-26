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Реванша Головкин–Альварес не будет, мы все знаем что происходит — Чарло
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Реванша Головкин–Альварес не будет, мы все знаем что происходит — Чарло 

Vringe.com 40 минут назад
Фото: Vringe.com
Казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) не будет драться в реванше с мексиканцем Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО), поскольку тот провалил допинг-тесты на стероид кленбутерол. В этом уверен американец Жермалл Чарло (26-0, 20 КО), который близок к тому, чтобы стать обязательным претендентом для Головкина — 21 апреля Жермалл поборется за титул «временного» чемпиона мира WBC в среднем весе, проведя поединок с Уго Сентено.
Напомним, что решение по делу Алвареса будет оглашено на заседании Атлетической комиссии штата Невада 10 апреля. Как минимум до тех пор реванш с Головкиным, запланированный на 5 мая, актуален.
«Канело попался, съев плохое мясо. Ты ешь плохое мясо, будучи богачом? Тогда это только твоя вина, — говорит Чарло в интервью FightHype. — Я вот кушаю только хорошее мясцо. Так что хватит уже говорить о Головкине, потому что он не будет драться с Канело в реванше. И что же, мать его, он будет делать? Я обязательный претендент на его титул. Я лучший в мире обязательный претендент. И что же он сделает?»
«Больше никакого Канело. Мы все знаем, что происходит, — утверждает Жермалл. — Головкин не может драться с ним, потому что этот суч*ныш наелся плохого мяса. Канело сидит на стероидном мясе, а вот я чист. Если этот грёбаный Головкин хочет боя, то пусть готовится. Дерись со мной! Я твой обязательный претендент. Ну так как? Если хочешь драться с Канело, то тебе придётся иметь дело с плохим мясом. Ну а если не хочешь, выходи, ***, драться!»
Читайте также: Дело Альвареса: вердикт зависит от уровня кленбутерола в организме боксёра
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