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Теперь точно никакого реванша — Фрэмптона взбесил непрофессионализм Куигга
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Теперь точно никакого реванша — Фрэмптона взбесил непрофессионализм Куигга 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон (24-1, 14 КО) разочарован непрофессионализмом соотечественника Скотта Куигга (34-2-2, 25 КО) — 10 марта накануне поединка с чемпионом WBO мексиканцем Оскаром Вальдесом (24-0, 19 КО) Куигг существенно превысил лимит полулёгкой весовой категории (до 57,2 кг), что едва не привело к отмене шоу.
Пикантности эпизоду придаёт тот факт, что в преддверии поединка Куигг нахваливал себя любимого за невероятный профессионализм.
Фрэмптон до поединка Вальдес−Куигг пообещал дать реванш соотечественнику, если тот отберёт у Вальдеса титул — в феврале 2016-го года британцы встречались в объединительном поединке, и победу раздельным решением судей отпраздновал Фрэмптон.
Вальдес и Куигг подарили собравшимся 10 марта в Карсоне (штат Калифорния, США) под проливным дождём зрителям один из лучших поединков года, но несмотря на преимущество Куигга в весе, победа досталась мексиканцу. После боя Куигг пожаловался на травму ноги, что якобы и стало причиной лишнего веса.
Комментирует Фрэмптон: «Да прекратите же. Он и не думал гонять вес. Травма ноги? Не мог бегать кроссы? Это что, единственный способ сбросить вес? С серьёзной травмой боксировать опасно, он должен был предупредить, перенести или отменить бой. Всё выглядит иначе. Всё выглядит так, как будто он намеренно сделал ставку на преимущество в весе, пытался задавить Вальдеса массой. Иначе очень странно слышать подобные отмазки от человека, хвастающегося своим профессионализмом».
«Моё мнение? Я считаю, это — не просто непрофессионально, но и неуважительно в адрес Вальдеса и бокса в целом. Мне кажется, боксёрским организациям следует жёстче разбираться с такими нарушителями. Мне кажется, организации должны дать понять провинившимся, что такое впредь недопустимо. Возможно, следует регламентировать максимальный допустимый перевес, не разрешать боксёрам, превысившим этот лимит, выходить в ринг», — весьма резонно заявил Фрэмптон.
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Напомним, 21 апреля в Белфасте (Великобритания) Фрэмптон встретится с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях филиппинцем Нонито Донэйром (38-4, 24 КО). Промоутер Фрэмптона Фрэнк Уоррен пытается убедить WBO сделать поединок Фрэмптон−Донэйр титульным — за «временный» титул — полноценному чемпиону Вальдесу предстоит пройти реабилитацию после операции (мексиканец травмировал челюсть и потерял зуб в кровавом поединке с Куиггом).
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