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Уайт: Точно знаю, что Джошуа не будет драться с Уайлдером после Паркера
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Уайт: Точно знаю, что Джошуа не будет драться с Уайлдером после Паркера 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (22-1, 16 КО) рассчитывает, что победа над австралийцем Лукасом Брауном (25-0, 22 КО) в намеченном на 24 марта поединке сделает его обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC, принадлежащий американцу Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО). По словам Диллиана, он уже знает, что его соотечественник Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) не будет драться с Уайлдером сразу следом за Джозефом Паркером, и потому надеется, что Дионтэй встретится с ним.
Напомним, что поединок Джошуа-Паркер за объединение титулов IBF/WBA/WBO запланирован на 31 марта в Уэльсе.
«Мы охотимся за большими боями, и поединок с Брауном должен автоматически приблизить меня к бою за титул, сделав обязательным претендентом, — цитирует Уайта Sky Sports. — Люди уже задают вопросы, но я точно знаю, что Джошуа не будет драться с Уайлдером в своём следующем (после Паркера) поединке. Сомневаюсь, что публика хочет видеть его (в ринге) с кем-то другим, но он будет драться с более удобным соперником. Ну а мы тем временем посмотрим, решится ли против меня выйти Уайлдер».
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