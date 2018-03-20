Уайт: Точно знаю, что Джошуа не будет драться с Уайлдером после Паркера

Напомним, что поединок Джошуа-Паркер за объединение титулов IBF/WBA/WBO запланирован на 31 марта в Уэльсе.

«Мы охотимся за большими боями, и поединок с Брауном должен автоматически приблизить меня к бою за титул, сделав обязательным претендентом, — цитирует Уайта Sky Sports. — Люди уже задают вопросы, но я точно знаю, что Джошуа не будет драться с Уайлдером в своём следующем (после Паркера) поединке. Сомневаюсь, что публика хочет видеть его (в ринге) с кем-то другим, но он будет драться с более удобным соперником. Ну а мы тем временем посмотрим, решится ли против меня выйти Уайлдер».

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