Инсайдер обозначил четырёх потенциальных соперников Романа Гонсалеса

По данным никарагуанского инсайдера, бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, некогда лидер рейтинга P4P Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) практически со 100% гарантией выступит 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде реванша между средневесами Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Источник утверждает, что в данный момент ведутся переговоры относительно соперника для никарагуанского экс-чемпиона. Выбирают из четырёх кандидатов: мексиканские середняки Иран Диас (14-2-2, 6 КО) и Эрнан Маркес (43-8-2, 30 КО), бывший чемпион мира из Панамы Луис Консепсьон (37-6, 26 КО) и британец Джейми Конлан (19-1, 11 КО).

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Напомним, в марте 2017-го года Гонсалес потерял титул WBC в весе до 52,2 кг, спорно уступив Срисакету Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) из Таиланда. В сентябре 2017-го года в реванше никарагуанец проиграл досрочно.

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