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Чизора нокаутировал Аззузи
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Чизора нокаутировал Аззузи 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Сегодня, 24 марта на лондонской O2Arena проходит масштабный вечер бокса, главным событием которого станет встреча между обладателем титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом и экс-чемпионом мира Лукасом Брауном.
В андеркарде этого боя выступил экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чизора. Его соперником стал Закария Аззузи. Британцу хватило двух раундов, чтобы сломить сопротивление оппонента. Это было первое появление Чизоры в ринге с ноября 2017 года. Тогда он в бою за титул чемпиона Европы по версии EBU уступил Агиту Кабайелу.
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