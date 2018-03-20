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Лиам Смит: Со мной Али будет труднее, чем с Котто
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Лиам Смит: Со мной Али будет труднее, чем с Котто 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит (26-1-1, 14 КО) полон решимости вернуть титул. Напомним, что такая возможность представится ему 12 мая в Вероне (США), когда он выйдет в ринг против действующего обладателя пояса американца Садама Али (26-1, 14 КО).
Последний стал автором одно из главных сенсаций прошлого года, выиграв у легендарного пуэрториканца Мигеля Котто. Но Лиам уверен, что в предстоящем поединке американцу придётся ещё труднее.
«Думаю, Садам вновь будет на уровне, и к тому же вдохновлён победой над Котто, — приводит слова Смита iFL TV. — Возможно, это прозвучит нелепо, но его ждёт более сложный бой, чем с Мигелем. Котто собирался уходить и выбрал Али, как безопасный вариант. Однако, Садам очень хорошо отбоксировал и заслуженно победил».
«Али — бывший олимпиец и очень хороший боксёр, а единственное поражение он потерпел от полусредневеса мирового класса Джесси Варгаса. Не сомневаюсь, что я должен показать всё, на что способен, чтобы победить. Однако, это никак не влияет на мою уверенность в победе», — заявил Лиам.
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