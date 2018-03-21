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Боксер Дмитрий Чудинов проведет бой за титул WBC 5 мая в Узбекистане
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Боксер Дмитрий Чудинов проведет бой за титул WBC 5 мая в Узбекистане 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов проведет следующий поединок 5 мая в Узбекистане за «серебряный» титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Альберт Сиеста.
"5 мая Дмитрий Чудинов проведет поединок за титул WBC Silver в Узбекистане против Азизбека Абдугафурова", — сказал Сиеста.
Чудинов 24 февраля в Германии победил белоруса Сергея Хомицкого. 8-раундовый рейтинговый поединок в весовой категории до 76,2 кг, прошедший в немецком Нюрнберге, завершился победой россиянина по очкам.
В активе Чудинова 21 победа,13 из которых он одержал нокаутом, два поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.
На счету Абдугафурова 10 побед (четыре нокаута) и ни одного поражения.
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