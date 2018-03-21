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Боксер Пакьяо прекратил сотрудничество с промоутером Арумом
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Боксер Пакьяо прекратил сотрудничество с промоутером Арумом 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 марта. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо прекратил сотрудничество с американским промоутером Бобом Арумом и его компанией Top Rank Promotions, с которой он работал в течение последних лет. Об этом сообщает филлипинский портал Philstar со ссылкой на юриста боксера Элдибрандо Виэрнесто.
Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. Это был последний бой, который Пакьяо согласно своему контракту должен был провести в качестве клиента Top Rank Promotions. Предстоящий бой Пакьяо проведет за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг против аргентинца Лукаса Матиссе 24 июня в Куала-Лумпуре (Малайзия). Этот поединок команда филиппинца организовывает совместно с компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.
"Я посмотрел контракт и понял, что Боб Арум больше не имеет права организовать даже реванш с Хорном, если такой состоится", — заявил Виэрнесто.
Арум является основателем промоутерской компании Top Rank Promotions (год основания — 1973). Сам американец организовывает боксерские поединки с 1962 года. Top Rank Promotions организовала бои таких боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Формэн, Марвин Хаглер, Рэй Леонард, Оскар де да Хойя, Мигель Котто, Флойд Мэйуэзер— младший.
В активе 39-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету Матиссе 39 побед (36 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.
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