Альварес пообещал надрать задницу Головкину

5 мая состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадием Головкиным и экс-чемпионом Саулем Альваресом. Это уже будет вторая встреча боксёров, в первом бою была зафиксирована ничья. Мексиканец накануне боя сдал положительную допинг-пробу, за что был раскритикован соперником.

В ответ на критику Альварес выложил в «Инстаграм» видеозапись своих тренировок. Сауль сопроводил историю предупреждением, что он надерёт задницу своему сопернику, подразумевая казахстанского боксёра.