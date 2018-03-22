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Альварес пообещал надрать задницу Головкину
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Альварес пообещал надрать задницу Головкину 

Чемпионат.com 32 минуты назад
5 мая состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадием Головкиным и экс-чемпионом Саулем Альваресом. Это уже будет вторая встреча боксёров, в первом бою была зафиксирована ничья. Мексиканец накануне боя сдал положительную допинг-пробу, за что был раскритикован соперником.
В ответ на критику Альварес выложил в «Инстаграм» видеозапись своих тренировок. Сауль сопроводил историю предупреждением, что он надерёт задницу своему сопернику, подразумевая казахстанского боксёра.
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