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Джошуа: самый опасный соперник в карьере — Кличко, а не Паркер
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Джошуа: самый опасный соперник в карьере — Кличко, а не Паркер 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион IBF, WBA и IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что не считает своего следующего соперника Джозефа Паркера самым опасным оппонентом в карьере.
«Паркер не самый опасный соперник, таковым был Владимир Кличко. Он феноменальный, великий чемпион, который был на вершине в течение десяти лет и выиграл 64 боя из 69. Это невероятный результат, хотя и не все относятся к нему с должным уважением. В бою с Кличко я получил фантастический опыт, который обязательно поможет мне в поединке с Паркером», — приводит слова Джошуа Boxing Insider.
Бой Джошуа — Паркер пройдёт 31 марта на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Великобритания).
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