Браун перевесил Уайта, показав на взвешивании 119,9 кг 

24 марта на лондонской O2Arena состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет встреча между обладателем пояса WBC Silver в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом и экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Лукасом Брауном.
В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Браун перевесил оппонента, показав на весах 119,9 кг. Уайт же потянул на 115,3 кг.
Ожидается, что победитель этого противостояния сможет рассчитывать на поединок с чемпионом мира по версии WBA Super Энтони Джошуа. Ранее промоутер последнего Эдди Хирн заявлял, что он заинтересован в организации боя Энтони Джошуа — Диллиан Уайт.