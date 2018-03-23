Браун перевесил Уайта, показав на взвешивании 119,9 кг

24 марта на лондонской O2Arena состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет встреча между обладателем пояса WBC Silver в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом и экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Лукасом Брауном

В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Браун перевесил оппонента, показав на весах 119,9 кг. Уайт же потянул на 115,3 кг.