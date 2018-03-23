Майки Гарсиа отказался от титула в лёгком весе: будет драться с Баранчиком

Мигель Анхель «Майки» Гарсиа (38-0, 30 КО), до последнего времени владевший титулами чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) и IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) определился, каким из поясов хочет владеть в дальнейшем.

Как сегодня сообщи в ESPN, Майки принял решение остаться чемпионом IBF в 63,5 кг. Таким образом, он добровольно сложил с себя полномочия чемпиона в лёгком весе и теперь должен провести обязательную защиту против официального претендента из Беларуси Ивана Баранчика (18-0, 11 КО). Отныне у представителей боксёров есть ровно 30 дней на то, чтобы определиться с условиями проведения поединка.

Напомним, что Гарсиа завоевал титул IBF 10 марта, победив по очкам россиянина Сергея Липинца. Пояс WBC в лёгком весе он должен был защищать против венесуэльца Хорхе Линареса , однако последний решил драться с украинцем Василием Ломаченко — этот бой запланирован на 12 мая.

Баранчик завоевал статус официального претендента 10 марта, остановив россиянина Петра Петрова . Отметим, что в этой категории уже есть один действующий чемпион мира из Беларуси — титулом WBA владеет Кирилл Релих

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