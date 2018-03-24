Ещё
Альварес временно дисквалифицирован
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Альварес временно дисквалифицирован из-за положительного результата допинг-проб 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мексиканский боксер Сауль Альварес временно дисквалифицирован спортивной комиссией штата Невада за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.
В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.
Окончательное решение о возможности проведения поединка между Альваресом и Головкиным будет принято специальной комиссией 10 апреля. Первый бой между боксерами прошел 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом. Повторный поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая также в Лас-Вегасе.
ТАСС: последние новости
СМИ: UFC предложит боксеру Джошуа контракт на сумму $500 млн Российский боксер Пономарев проведет бой 24 марта в Краснодаре Допинг-пробы боксера Альвареса перед боем с Головкиным были отрицательными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой83
В падении Загитовой обвинили Медведеву8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ95
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение