22 апреля в Екатеринбурге состоится поединок Романов — Бахтов

22 апреля в ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. В файткарде мероприятия пройдёт восьмираундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между Евгением Романовым (8-0, 5 КО) и Денисом Бахтовым (39-12, 26 КО).

Для 32-летнего Романова грядущий поединок станет уже вторым в этом году. В феврале волгоградец досрочно победил украинца Германа Скобенко. 38-летний Бахтов, выступающий по профессионалам с 1999 года, предыдущий бой провёл в сентябре 2017 года, когда уступил белорусу Виктору Чваркову.