Союз Добровольцев Донбасса: Мы не зря наводим ужас на разведку Порошенко

Об этом сообщает «Политнавигатор».

Участников ожидают специализированные занятия по всем направлениям деятельности СДД, в частности — по юридической помощи защитникам Донбасса, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по оказанию медицинской помощи раненым добровольцам, помощи семьям погибших, взаимодействии с общественными организациями для оказания социальной помощи добровольцам.

«Союз добровольцев Донбасса является организацией, отмобилизованной и к бою готовой. Если нужно будет идти в бой за Россию, за нашего президента, за наши интересы, то СДД пойдёт в этот бой», — сказал глава движения, экс-премьер ДНР Александр Бородай

По его словам, правящий на Украине националистический режим не случайно опасается деятельности СДД.

«14 марта украинская контрразведка признала нас на брифинге международной террористической организацией, которая угрожает Украине, которая мобилизована, к бою готова и способна снести бедную Украину, а также угрожает всему миру, действует на Балканах и ещё Бог знает где. Вот этот самый брифинг мы считаем признанием нашей проделанной работы… Прошло 2,5 года с тех пор как существует наша организация. За это время было сделано много, в плане гуманитарной помощи, например, — нам есть, чем гордиться», — отметил Бородай.