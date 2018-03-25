«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт

Российский боксер Костя Цзю недавно перенес инфаркт, после чего ему провели операцию на сосуде сердца, в котором был тромб. Об этом сам спортсмен рассказал в эфире «Первого канала» в программе «Жить здорово».

По словам спортсмена, к нужному хирургу его направила телеведущая Елена Малышева . Он рассказал, что выраженных симптомов проблемы со здоровьем он не ощущал.

«Когда я делал какие-то упражления, скажем, подтягивания, после 15-20 раз было какое-то непонятное ощущение, а потом утром пошел в туалет, шел и упал», — поделился Цзю.

«Не могу понять, как это могло случиться с вами. Если бы можно было показать человека-образец — ожирения нет, не пьет, не курит, никаких факторов риска — и вдруг такая ситуация. О чем это говорит? Это говорит о том, что проблемы и болезни никого не щадят», — сказала Малышева.

Телеведущая отметила, что необходимо проверить и детей Цзю на уровень холестерина.

«Уже проверили», — ответил он.

«У вас наверняка была наследственная гиперхолестеринемия. Был просто высокий холестерин», — прокомментировала телеведущая.

По мнению же самого спортсмена, причиной случившегося стал его временный отказ от спорта.

«Был момент, когда я немного «переел» этого спорта и ушел в сторону. А теперь вновь вернулся. Есть комплекс упражнений, которые я делаю каждый день», — поделился он.