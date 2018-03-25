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«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
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«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт 

Рамблер 5 часов назад
Российский боксер Костя Цзю недавно перенес инфаркт, после чего ему провели операцию на сосуде сердца, в котором был тромб. Об этом сам спортсмен рассказал в эфире «Первого канала» в программе «Жить здорово».
По словам спортсмена, к нужному хирургу его направила телеведущая Елена Малышева. Он рассказал, что выраженных симптомов проблемы со здоровьем он не ощущал.
«Когда я делал какие-то упражления, скажем, подтягивания, после 15-20 раз было какое-то непонятное ощущение, а потом утром пошел в туалет, шел и упал», — поделился Цзю.
«Не могу понять, как это могло случиться с вами. Если бы можно было показать человека-образец — ожирения нет, не пьет, не курит, никаких факторов риска — и вдруг такая ситуация. О чем это говорит? Это говорит о том, что проблемы и болезни никого не щадят», — сказала Малышева.
Телеведущая отметила, что необходимо проверить и детей Цзю на уровень холестерина.
«Уже проверили», — ответил он.
«У вас наверняка была наследственная гиперхолестеринемия. Был просто высокий холестерин», — прокомментировала телеведущая.
По мнению же самого спортсмена, причиной случившегося стал его временный отказ от спорта.
«Был момент, когда я немного «переел» этого спорта и ушел в сторону. А теперь вновь вернулся. Есть комплекс упражнений, которые я делаю каждый день», — поделился он.
Боксеру Константину Цзю 48 лет. Он трёхкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, а также абсолютный чемпион мира среди профессионалов.
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