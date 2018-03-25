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Уайт нокаутировал Брауна
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Уайт нокаутировал Брауна, защитив титул WBC Silver 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
24 марта в Лондоне состоялся вечер бокса, главным событием которого стала встреча между обладателем титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и экс-чемпионом мира Лукаса Брауна.
Бой прошёл под диктовку первого. Уайт с первого раунда захватил инициативу и раз за разом доносил точные удары до австралийца. Уже в первом раунде на его лице появилось рассечение. Развязка наступила в шестом раунде, когда британец левым боковым отправил Брауна в тяжёлый нокаут.
Таким образом, Уайт отстоял титул по версии WBC Silver и остался одним из главных претендентов на бои с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
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