Уайт нокаутировал Брауна, защитив титул WBC Silver

24 марта в Лондоне состоялся вечер бокса, главным событием которого стала встреча между обладателем титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и экс-чемпионом мира Лукаса Брауна

Бой прошёл под диктовку первого. Уайт с первого раунда захватил инициативу и раз за разом доносил точные удары до австралийца. Уже в первом раунде на его лице появилось рассечение. Развязка наступила в шестом раунде, когда британец левым боковым отправил Брауна в тяжёлый нокаут.