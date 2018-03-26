Уайлдер хочет драться с Бризилом, а не с Уайтом — СМИ

По информации BoxingNews24, несмотря на настойчивость британского промоутера Эдди Херна , чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) по-прежнему не собирается проводить следующую защиту против англичанина Диллиана Уайта (23-1, 17 КО).

Источник утверждает, что Уайлдер собирается выйти в ринг против соотечественника Доминика Бризила (19-1, 17 КО), руководствуясь, прежде всего, несравнимо большей популярностью последнего в США по сравнению с Уайтом, который ещё не выступал за пределами Великобритании. Самый большой гонорар в карьере, которым Дионтэя пытаются заинтересовать британцы, чемпиона, очевидно, не удовлетворяет.

Отметим, что Бризил уже пробовал взять мировой титул, но потерпел досрочное поражение от Энтони Джошуа в июне 2016 года. После этого на счету Доминика две досрочные победы — над Изуагбе Угонохом (КО 5) и Эриком Молиной (RTD 8).

Уайлдер 3 марта успешно защитил титул в поединке против небитого ранее кубинца Луиса Ортиса , остановив его в 10-м раунде.

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