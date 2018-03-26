Ещё
Уайлдер хочет драться с Бризилом, а не с Уайтом — СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уайлдер хочет драться с Бризилом, а не с Уайтом — СМИ 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
По информации BoxingNews24, несмотря на настойчивость британского промоутера Эдди Херна, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) по-прежнему не собирается проводить следующую защиту против англичанина Диллиана Уайта (23-1, 17 КО).
Источник утверждает, что Уайлдер собирается выйти в ринг против соотечественника Доминика Бризила (19-1, 17 КО), руководствуясь, прежде всего, несравнимо большей популярностью последнего в США по сравнению с Уайтом, который ещё не выступал за пределами Великобритании. Самый большой гонорар в карьере, которым Дионтэя пытаются заинтересовать британцы, чемпиона, очевидно, не удовлетворяет.
Отметим, что Бризил уже пробовал взять мировой титул, но потерпел досрочное поражение от Энтони Джошуа в июне 2016 года. После этого на счету Доминика две досрочные победы — над Изуагбе Угонохом (КО 5) и Эриком Молиной (RTD 8).
Уайлдер 3 марта успешно защитил титул в поединке против небитого ранее кубинца Луиса Ортиса, остановив его в 10-м раунде.
Читайте также: Опасен для общества: Бризил подал в суд на Уайлдера
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Сироткин, Пономарёв и Шахназарян победили в Краснодаре Диллиан Уайт уничтожил Лукаса Брауна Билли Джо Сондерс травмирован, бой с Мартином Марреем перенесён
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение