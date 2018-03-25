Ещё
Жена Кости Цзю рассказала о его здоровье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Кости Цзю раскрыла подробности его проблем со здоровьем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жена боксера Кости Цзю Татьяна Аверина опровергла информацию о том, что он перенес инфаркт и операцию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Прошла уже куча времени. Он уже давно восстановился. Он и восстанавливался-то два дня», — заявила Аверина.
Она отметила, что речь шла о закупорке сосуда. Боксеру потребовалась установка стента и ему удалось избежать инфаркта.
Информация о проблемах Цзю со здоровьем появилась после выпуска передачи «Жить Здорово» на Первом канале. В нем боксер рассказал историю о своей проблеме с сердцем, не уточнив, что речь идет о событиях двухлетней давности. После этого в прессе появились публикации о том, что спортсмен проходит восстановление после операции.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт80
Второй ракетке мира угрожали во время матча2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Плющенко обратился к Загитовой150
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение