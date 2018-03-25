Жена Кости Цзю рассказала о его здоровье

Жена Кости Цзю раскрыла подробности его проблем со здоровьем

«Прошла уже куча времени. Он уже давно восстановился. Он и восстанавливался-то два дня», — заявила Аверина. Жена боксера Кости Цзю Татьяна Аверина опровергла информацию о том, что он перенес инфаркт и операцию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что речь шла о закупорке сосуда. Боксеру потребовалась установка стента и ему удалось избежать инфаркта.

Информация о проблемах Цзю со здоровьем появилась после выпуска передачи «Жить Здорово» на Первом канале. В нем боксер рассказал историю о своей проблеме с сердцем, не уточнив, что речь идет о событиях двухлетней давности. После этого в прессе появились публикации о том, что спортсмен проходит восстановление после операции.