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Гассиев: всегда мечтал боксировать в супертяжёлом весе
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Гассиев: всегда мечтал боксировать в супертяжёлом весе 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Чемпион мира по версиям IBF и WBA Super в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев дал понять, что не исключает скорого перехода в супертяжёлый вес, а также поделился мнением о потенциальном противостоянии Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
«Я не могу предсказать будущее, для начала мне нужно выиграть бой у Усика. Но я всегда мечтал боксировать в супертяжёлом весе, и, если мне удастся стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, возможно, я попробую сделать это.
Что касается потенциального противостояния Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, то я бы в этом бою поставил на Деонтея. Я спарринговал с ним, у него очень тяжёлый удар справа, и кроме того мне очень нравится его агрессивный стиль", — рассказал россиянин в интервью, размещённом на YouTube-канале спортивного обозревателя Майкла Монтеро.
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