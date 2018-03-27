RCC Boxing Promotions представила андеркард турнира в Екатеринбурге

22 апреля в Екатеринбурге в ДИВСе «Уралочка» пройдёт вечер профессионального бокса. Откроют его четыре поединка андеркарда.

Первая пара вечера проведёт восьмираундовый поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). На ринг выйдут россиянин Висхан Мурзабеков (16-3, 10 КО) и небитый грузин Баграт Беркацашвили (8-0, 3 КО). Висхан Мурзабеков начал свою карьеру в декабре 2012 года в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг), в июле 2014 года завоевал вакантный пояс WBC Youth Inter-Continental. В ноябре 2015 года Мурзабеков взял титул IBO International, нокаутировав в третьем раунде угандийца Патрика Богере. 2016 год для Висхана начался с поражения в марте раздельным решением судей от опытного южноафриканца Али Фунеки , а на кону стоял пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. В июле последовал проигрыш по очкам очень неуступчивому Алексею Евченко, но конец года ознаменовался двумя досрочными победами. В этом году Висхан решил перейти на категорию ниже, в первый полусредний вес, и в январе удачно дебютировал в новом для себя дивизионе — досрочно выиграл на выезде в Узбекистане.

Баграт Беркацашвили начал карьеру в декабре 2015 года и все свои победные поединки провел у себя на родине, в Грузии. Бой против Висхана Мурзабекова станет первым серьезным испытанием в карьере Баграта.

Вслед за ними на ринг выйдут россиянин Мехди Абдурашедов (1-0) и индонезиец Иван Зода (14-3-1, 13 КО). Поединок пройдёт в весовой категории до 50,8 кг. За плечами Мехди лишь один бой. В то время как Иван уже достаточно опытен. Зода начал профессиональную карьеру в сентябре 2014 года, а через год завоевал пояс WBO Asia Pacific в наилегчайшем весе. Причем нокаутировал небитого тайца (13-0 на момент боя) Петчорчая Кокиетджима, которому до этого проигрывал чуть меньше года назад.

В апреле 2016 года индонезиец обзавелся титулом IBF Youth, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде у не имевшего поражений венгра (8-0 на момент боя) Сильвестра Каналаша. Неприятности у Ивана случились в январе прошлого года — у себя дома он проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде филиппинцу Роберту Онггокану и лишился вышеупомянутого титула IBF Youth.

В сентябре 2017-го Зода претендовал на пояс WBO Oriental, но проиграл Ронни Бальдонадо.

Третий бой вечера пройдёт в первом полулёгком весе (до 55,3 кг) между Мурадом Арслановым (8-3, 4 КО) и Сардором Музаффаровым (1-1, 1 КО) из Узбекистана. Прошлый год для Мурада Арсланова сложился не самым лучшим образом — после февральского выигрыша у опытнейшего Андрея Исаева и успешной защиты титула WBC Eurasia Pacific Boxing Council, три поражения подряд.

Сардор Музаффаров начал профессиональную карьеру в апреле прошлого года с победы, а в феврале этого года бился в Екатеринбурге и сразу на большом ринге ДИВСа в крупном турнире. В конкурентном бою он уступил Александру Крашенинникову

Завершит предварительную часть турнира восьмираундовый бой в легком весе (до 61,2 кг) между не имеющими поражений боксерами: Равшанбеком Умурзаковым (2-0, 2 КО) из Узбекистана и Мерабом Туркадзе (5-0, 2 КО). Равшанбек Умурзаков оба своих победных боя закончил досрочно в первом раунде и в обоих случаях нокаутировал своих соперников ударом по печени.

Мераб Туркадзе до перехода в профи имел неплохую любительскую карьеру: участник чемпионата мира 2009 года в категории 51 кг, в 2012 году прошел европейский отбор на Олимпиаду 2012 в Лондоне в категории 56 кг, чемпион Грузии 2015 года в категории 56 кг. Дебютировал на профессиональном ринге в июле 2017 года в рамках первого полулегкого веса, но за почти полгода дорос до первого полусреднего. Билеты на шоу можно приобрести через сайты ekb.kassy.ru, uralbilet.ru, ekb.kassir.ru