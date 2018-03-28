IBF назначила промоутерские торги между командами Пулева и Бризила

В Международной федерации бокса (IBF) на 10 апреля назначили проведение промоутерских торгов между командами супертяжей Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии и Доминика Бризила (19-1, 17 КО) из США. На кону поединка Пулев−Бризил — статус обязательного претендента по линии IBF.

Действующим чемпионом IBF является Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) из Великобритании. Джошуа ранее побеждал Бризила — в июне 2016-го года британец провёл против американца дебютную защиту титула, одержал досрочную победу техническим нокаутом в 7-м раунде.

Пулев должен был в статусе обязательного претендента встретиться с Джошуа в октябре 2017-го года, но за несколько дней до боя снялся с поединка по причине травмы. Болгарского претендента заменил уроженец Камеруна Карлос Такам (35-4-1, 27 КО), уступивший британцу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, у команд Пулева и Бризила есть шанс избежать промоутерских торгов — для этого командам необходимо договориться об условиях боя до 10 апреля.

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