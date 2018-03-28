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Это короткий бой, если Усик будет работать, как с Бриедисом — тренер Гассиева
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Это короткий бой, если Усик будет работать, как с Бриедисом — тренер Гассиева 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Украинский полутяжеловес Александр Усик (14-0, 11 КО) в бою с латышом Майрисом Бриедисом двигался меньше обычного и в целом отработал не так гладко, как приучил уже болельщиков, победив решением большинства судей. По мнению тренера Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), с россиянином киевлянин выступит в другом боксёрском амплуа.
«Не думаю, что Бриедис был реально опасен (для украинца, — ред.), поэтому Усик отбоксировал с ним определённым образом, не так, как я видел его боксирующим ранее, — сообщил BoxingScene Абель Санчес. — Раньше он работал в ринге больше в стиле классического боксёра, много перемещался и действовал издали за счёт длинных рук… В общем, если он будет драться с Гассиевым так, как с Бриедисом, то это будет короткий бой. Правда, я не считаю, что с нами он будет боксировать так же».
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Точной даты встречи по-прежнему нет. Скорее всего, бой чемпиона WBC и WBO Усика против чемпиона IBF и WBA Гассиева состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).
«Мы готовимся, исходя из того, что бой пройдёт в этот день, — сказал коуч. — Мурат уже две недели в лагере. Это потрясающий бой, бой панчера и боксёра. Как Хаглер–Леонард».
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