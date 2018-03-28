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Ламберт: «Сток Сити» готов дать бой «Арсеналу»
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Ламберт: «Сток Сити» готов дать бой «Арсеналу» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 32-м туре чемпионата Англии. Игра пройдёт 1 апреля.
«Мы готовимся к игре с «Арсеналом» так же, как и игре с любым другим соперником. Мы не подавлены и готовы дать бой. Если не терять силу духа, всегда есть шанс на победу. Игра будет очень тяжелой, но мы уверены, что можем победить в сложившейся ситуации. Все оставшиеся матчи чемпионата будут сложными. Но я хочу сказать, что без боя мы не сдадимся», — сказал Ламберт на пресс-конференции.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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