Паркер опаснее Уайлдера — вывод Джошуа

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) предлагает судить о своём американском коллеге Дионтэе Уайлдере (40-0, 39 КО) по делам его и дождаться, когда тот подпишется на их бой, о котором пока только говорит.

«Он колесит по Америке, горланя о своём обладании титулом WBC, но только когда он будет готов подписать контракт на наш бой, мы узнаем, кто и что он», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

В эту субботу в Кардиффе Джошуа проведёт объединительный поединок за титулы чемпиона мира WBA/IBF/WBO с новозеландцем Джозефом Паркером (24-0, 18 КО), которого он считает даже более опасным соперником по сравнению с Дионтэем: «Если сравнивать Уайлдера и Паркера, я бы назвал Джозефа более опасным соперником. У Уайлдера непредсказуемый стиль и взрывная мощь, но Паркер более разносторонен и совершенен, если мы говорим о скорости, выносливости и крепости подбородка».

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