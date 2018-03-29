Фьюри предложил Бриггсу бой — ветеран предъявил доказательство: фото

Дедушка хэвивейта, 46-летний американский экс-чемпион мира Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) утверждает, что к нему обратился бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) и предложил вскоре провести поединок.

«Он, конечно же, гораздо выше, но у него совершенно нет никакой мощи, — заявил Бриггс. — В сравнении с остальными здоровяками, у Фьюри абсолютно нет удара. Думаю, (чемпион WBA Super, IBF, IBO) Энтони Джошуа — самый крутой перец в дивизионе, (чемпион WBC) Дионтэй Уайлдер также хорош. А Фьюри я не считаю топом. Но он прошёл в жизни через всякое г**но. Точно также, как и я».

«Он мне целый день сообщения слал, — сообщил довольный Бриггс. — Ну, мы там пообщались. Он говорит, что сперва проведёт промежуточный бой в июне, а в сентябре готов ко встрече со мной. Вот, сами смотрите (показывает телефон). Сомневаюсь, что он меня пройдёт. Считайте, я уже его побил. Сами взгляните, как он ко мне обращается. Он пишет «чемпион». Он знает моё истинное имя. Всё. Считайте, он уже продул».

Фьюри: «Привет, чемп! Как дела? Рассматриваю возможный поединок с тобой. Сколько ты бы хотел поднять за такой бой? Думаю, сегодня никто не сравнится с нами — у нас получится самая лучшая раскрутка боя».

Бриггс: «Согласен. Я сейчас на борту самолёта. Лечу из Техаса в Калифорнию. Позже пообщаемся. Согласен, у нас получится настоящее безумие».

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