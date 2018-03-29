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Даукенов и Баранов проведут бой 18 апреля
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Даукенов и Баранов проведут бой 18 апреля 

Чемпионат.com 1 час назад
Промоутерская компания RCC Boxing Promotions открывает весенний бойцовский сезон уже ставшим традиционным турниром клубного формата Extra Round. Шоу Extra Round 7 состоится 18 апреля в екатеринбургском «Доме Печати». Главным событием Extra Round 7 станет шестираундовый поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между не имеющим поражений Даулетом Даукеновым (4-0, 2 КО) из Казахстана и украинцем Владиславом Барановым (5-3-2, 4 КО).
24-летний Даулет Даукенов начал свою профессиональную карьеру в июле 2017 года и за прошлый год бился трижды, причем во втором своем бою он победил прежде небитого Рояла Алырзаева. В феврале этого года Даукенов выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде у Шамиля Даутаева на турнире в Екатеринбурге.
22-летний Владислав Баранов стартовал по профи в апреле 2015 года и первые шесть боёв провел в Украине (четыре выиграл, один проиграл и один свел вничью). В сентябре 2016 года в Омске он завоевал вакантный титул WBC CISBB (титул чемпиона СНГ и Славянских Стран по версии WBC). Прошлый год сложился для Владислава неудачно — в марте он потерял свой титул, когда проиграл по очкам Вагинаку Тамразяну, в мае разошелся миром с дебютантом Фаррухом Нурматовым, а в июле проиграл большинством судейских голосов Михаилу Смирнову.
Турнир Extra Round 7 начнётся в 17:00.
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