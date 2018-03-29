Прайс: В супертяжах Поветкин — второй после Джошуа

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (22-4, 18 КО) уверен, что победа над россиянином Александром Поветкиным (33-1, 23 КО), которого он считает вторым в дивизионе на данный момент, реанимирует его карьеру и откроет множество новых возможностей. Потому, настрой на бой 31 марта в Кардиффе (Уэльс) у британца запредельный.

«Я настроен только на победу, поражение вообще не вариант, — говорит Прайс. — Для меня на кону сейчас всё, для меня это как бой за титул чемпиона мира. Поветкин, пожалуй, считается лучшим супертяжем после Энтони Джошуа , так что если я его одолею, то займу его место. И тогда другие супертяжи захотят побить меня, потому что я побил Поветкина. Так или иначе, это откроет для меня много дверей».

«Вот для этого, собственно, я и боксирую — ради таких больших боёв, как этот. Я давно ждал такой возможности и думал, что уже никогда её не получу. Мне не нужно особо мудрствовать, я просто должен выйти в ринг и быть собой. Если мне это удастся, то у меня будет шанс одержать победу», — уверен Дэвид.

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