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Прайс: В супертяжах Поветкин — второй после Джошуа
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Прайс: В супертяжах Поветкин — второй после Джошуа 

Vringe.com 46 минут назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (22-4, 18 КО) уверен, что победа над россиянином Александром Поветкиным (33-1, 23 КО), которого он считает вторым в дивизионе на данный момент, реанимирует его карьеру и откроет множество новых возможностей. Потому, настрой на бой 31 марта в Кардиффе (Уэльс) у британца запредельный.
«Я настроен только на победу, поражение вообще не вариант, — говорит Прайс. — Для меня на кону сейчас всё, для меня это как бой за титул чемпиона мира. Поветкин, пожалуй, считается лучшим супертяжем после Энтони Джошуа, так что если я его одолею, то займу его место. И тогда другие супертяжи захотят побить меня, потому что я побил Поветкина. Так или иначе, это откроет для меня много дверей».
«Вот для этого, собственно, я и боксирую — ради таких больших боёв, как этот. Я давно ждал такой возможности и думал, что уже никогда её не получу. Мне не нужно особо мудрствовать, я просто должен выйти в ринг и быть собой. Если мне это удастся, то у меня будет шанс одержать победу», — уверен Дэвид.
Смотрите также: Поветкин и Прайс встретились лицом к лицу: видео
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