Грязная болтовня Кроуфорда вдохновляет меня шокировать мир ещё раз — Хорн

Накануне было официально объявлено, что поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) австралийца Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) и американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) состоится 9 июня в Лас-Вегасе (США). Напомним, что изначально боксёры должны были оказаться в одном ринге 14 апреля, но из-за травмы руки Теренса бой пришлось перенести.

После этого между сторонами завязался обмен недобрыми репликами через СМИ, и Хорн признал, что слова из вражеского лагеря не прошли мимо него бесследно.

«Я должен защитить титул чемпиона мира во второй раз, просто обязан, — настраивает себя на нужный лад Джефф. — Кроуфорд очень талантливый боец и заслуживает восторженных отзывов, но я попробую доказать, что те, кто ставит на мне крест, ошибаются. Я очень конкурентоспособный парень, который трудится, не покладая рук, чтобы достичь своих целей».

«Кроуфорд — невероятный боец, но я иду за победой. И я выиграю. А его грязные разговоры только лишь ещё больше вдохновляют меня шокировать боксёрский мир ещё раз», — отметил австралиец, таким образом напомнивший о прошлогоднем успехе в бою с Мэнни Пакьяо.

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