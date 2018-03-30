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Джаниев: в мае будет год, как я подписан в Glory. До сих пор жду дебюта
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Джаниев: в мае будет год, как я подписан в Glory. До сих пор жду дебюта 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российский кикбоксёр Хаял Джаниев, имеющий контракт с Glory, почти год не может дебютировать в самом престижном кикбоксёрском промоушене мира. Несмотря на то что его коллега по клубу Vityaz Fight Алим Набиев в скором времени должен будет драться за титул, дата дебюта Джаниева в Glory до сих пор неизвестна. Корреспондент «Чемпионата» связался с именитым кикбоксёром, чтобы узнать причину его простоя.
«Следующий бой я, скорее всего, проведу на турнире EM Legend в Китае. Вообще, предложений поступает много, вот только от Glory — тишина. Мой тренер Руслан Кривуша общался с их представителями — они говорят, что хотят сделать мне бой на турнире в Китае. Вроде, отличная новость, правда, непонятно, когда там вообще будет следующий турнир. В мае будет уже год, как я подписал с Glory контракт на 18 месяцев. По условиям этого контракта мне гарантированно дают 4 боя плюс можно будет провести за это время ещё два. Но мы пока ждём дебюта.
В прошлом году, 14 октября, они давали мне бой на турнире в Китае, но за две недели до турнира мне пришлось отказаться от боя из-за личных проблем. После этой ситуации они перестали мне предлагать бои. Возможно, считают, что я по собственной прихоти отказался от боя, хотя все знают, что я никогда намеренно с боёв не соскакивал — Буакав не даст соврать», — рассказал Джаниев корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
Напомним, что Хаял Джаниев является единственным бойцом на территории стран СНГ, сумевшим одолеть легенду тайского бокса Буакава Банчамека.
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