Линарес: Хочу заткнуть Ломаченко!

Чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе «Король» Линарес (44-3, 27 КО) из Венесуэлы заявил, что хочет заткнуть украинского претендента Василия Ломаченко (10-1, 8 КО). Бой между Ломаченко и Линаресом состоится 12 мая в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) — украинец дебютирует в новом для себя весе.

По словам Линареса, его не впечатляет серия побед Ломаченко — четыре кряду оппонента украинца отказались от продолжения боя: «Абсолютно не парюсь по этому поводу. Пускай он парится. Пускай называет себя Номасченко. Я просто хочу заткнуть его. Знаю, что у меня есть преимущество. Всё-таки я прирождённый легковес, а он поднимается в весе. Это ему, а не мне надо беспокоиться, готовиться, думать. А я просто подойду к поединку в отличной форме, очень серьёзно подготовлюсь. И заткну его. Всё просто».

«Что я думаю о поединке Ломаченко против Ригондо? Тяжело сказать — я не досмотрел, уснул. Это было скучно. Правда, вины Ломаченко в этом нет. Ригондо — неудобный соперник, левша. Но преимущество в габаритах и массе сделали своё дело. Ломаченко его уничтожил. Но теперь всё иначе. Теперь преимущество в габаритах не у Ломаченко. Так что ему стоит быть осторожным. Кто знает, может быть то же самое приключится теперь с ним, может теперь он проиграет «но масом»».

«Одно знаю точно: у нас получится отличный поединок, и болельщики будут в восторге. Это будет очень интересный бой. Согласен, у Ломаченко есть свои преимущества, а у меня есть свои. Но самое важное это то, что мы гарантированно устроим отличный поединок. Он — Номасченко? ОК. А я — Король. Для того, чтобы сохранить трон за собой, мне предстоит тяжёлая подготовка. Буду работать в два раза больше, чем раньше», — заявил чемпион из Венесуэлы.

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