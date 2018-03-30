Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге

Американский боксёр Уайлдер заявил, что хочет убить человека прямо на ринге

Американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что хочет убить человека прямо на ринге.

«Хочу, чтобы в моём послужном списке был покойник. Я этого хочу. По-настоящему», — приводит слова Уайлдера TMZ.

Американец также заявил, что на ринге в него вселяется «Бронзовый бомбардировщик» (прозвище боксёра). Он также ответил на вопрос, как он будет себя чувствовать, если убьёт человека на ринге.

«Деонтей будет чувстовать себя плохо, но мы все подписались на это», — добавил Уайлдер.

Ранее глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал возможность проведения поединка между действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии организации американцем Деонтеем Уайлдером и россиянином Александром Поветкиным.