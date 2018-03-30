Тренер Прайса: Никаких допинг-тестов Поветкин не проходил

Джо Макнелли, тренер британского супертяжа Дэвида Прайса (22-4, 18 КО) утверждает, что его подопечный и россиянин Александр Поветкин (33-1, 23 КО) не проходили обещанных допинг-тестов в преддверии намеченного на 31 марта в Кардиффе (Великобритания) поединка.

«На душе гадко, — говорит тренер. — (Без допинг-тестов) поединок не должен был состояться. А тестов не было. Абсолютно. Дэвид преспокойно мог сожрать охр*ненную кучу мексиканского мяса с кленбутеролом от Альвареса. Поветкина не тестировали ни разу. Я позвонил в Британское антидопинговое агентство (UKAD), но они не смогли ответить, проходил он допинг-тесты или же нет. Всё, что он сделал — подписал бумагу, что ему предстоит пройти допинг-тесты».

«Что всё это значит? Как по мне, абсолютно них*ена! Была бы моя воля, этого парня тестировала бы VADA. И начала тестировать задолго до боя», — намекает тренер на дважды уличённого в применении запрещённых препаратов Поветкина.

Поддакивает тренеру и сам Прайс: «Тестов не было. Я сильно рискую, когда говорю об этом. Всё просто: когда-то, на заре карьеры, я уже сознался, что за 3 года не проходил ни одного теста. Потом меня за эти слова здорово прессовали. Оказывается, мне надо было сидеть тихо и не пикать. А теперь эта история с Поветкиным. Я могу включить наивность и верить, что он выучил урок и больше ничем не балуется. Но кто знает? Для него слишком много поставлено на кон боя».

Ситуацию также комментирует президент WBA Джилберто Мендоса: «Допинг — это серьёзная проблема. Иногда бывают такие случаи. Мы обязаны сотрудничать с местными организациями. В Британии есть UKAD, и мы обязаны работать с ними. В этом случае слишком много эмоций, ведь когда-то Поветкин сдал положительный допинг-тест. Но с тех пор его тесты — чистые. Поветкина должны были тестировать в VADA. Насколько знаю, его тестировали в преддверии боя с Прайсом».

Комментирует ситуацию и сам Поветкин: «Я подписал бумагу о том, что мне предстоит пройти допинг-тесты. Вчера я прошёл один тест и ещё один пройду после боя. Не знаю, что там у Дэвида, но у меня допинг-тест уже был. Я участвую в программе „Чистый бокс“, но к этом бою VADA меня не тестировала. Всё, что у меня было — один вчерашний тест».

«Это всё бабло, — говорит тренер Прайса. — В спорте полно такой фигни, особенно в России. Шучу. Хотя в спорте повсеместно используется допинг. Если вы этого не видите, то вы, похоже, слишком наивны. Давайте говорить начистоту. Поветкин — жулик. Его поймали не один раз, а дважды. Его должны были дисквалифицировать пожизненно. Вот и всё. Тут пацаны рискуют жизнью. В боксе не должно быть места допингу».

Цена интриги — превью поединка Поветкин−Прайс от vRINGe

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