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Возвращение Кита Тёрмана откладывается — виной всему очередная травма
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Возвращение Кита Тёрмана откладывается — виной всему очередная травма 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Небитый американский полусредневес (до 66,7 кг), чемпион WBC и WBA Super Кит Тёрман (28-0, 22 КО) не выступит 19 мая в Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) по причине травмы, информирует ESPN.
По сообщению источника, в ходе тренировок Тёрман травмировал левую руку. На восстановление спортсмену понадобится не менее 6 недель.
Напомним, в марте 2017-го года Тёрман нанёс дебютное поражение соотечественнику Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и отобрал у того титул по версии WBC. После боя чемпион перенёс хирургическое вмешательство на правом локте.
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