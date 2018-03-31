Александр Поветкин — Дэвид Прайс. Видеопрогноз Александра Беленького

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Беленький записал видео с прогнозом на бой Александр Поветкин (33-1, 23 КО) — Дэвид Прайс (22-4, 18 КО) в тяжелом весе, на кону которого будут стоять пояса WBO International и WBA Inter-Continental.

Добрый день, дамы и господа!

Я Александр Беленький, обозреватель по боксу, сегодня у нас на очереди бой Александра Поветкина с англичанином Дэвидом Прайсом. Что я по этому поводу думаю? Для тех, кого интересует прогноз, я сразу скажу и дальше можете не слушать — я предполагаю, что Александр Поветкин нокаутирует Дэвида Прайса в первой половине боя.

А теперь расскажу, почему я так думаю. Прайс когда-то подавал большие надежды, это было, правда, достаточно давно. Он резко выделялся своими антропометрическими данными — рост у него за два метра, сейчас пишут, что 2,03, а тогда писали больше. Страшнее казался, наверное.

Он отличался очень сильным ударом, нокаутировал среди прочих Одли Харрисона — Олимпийского чемпиона и одного из самых больших бездельников в тяжелом весе, который поэтому ничего и не добился. Дэвид Прайс казался грозной силой до тех пор, пока его дважды не нокаутировал, причем второй раз это показывало, что это никак не случайность, ветеран Тони Томпсон, который никогда не отличался каким-то сногсшибательным ударом. Хороший тяжеловес, с нормальным ударом, но этого оказалось достаточно, чтобы в первый раз разделаться с Прайсом во втором раунде, а во второй раз в пятом.

Прайса вел тогда Фрэнк Мэлоуни, который до этого вел Леннокс Льюиса, с которым они разругались в середине карьеры Леннокса. Мэлоуни все пытался повторить успех, но не получалось. Вот он нашел Прайса, поверил, что с этим парнем все выйдет, но тут Прайс был нокаутирован во втором раунде. Причем, тогда Томпсон одним ударом нокаутировал сразу двоих, еще неизвестно кого хуже. Он нокаутировал Прайса и он нокаутировал самого Фрэнка Мэлоуни, который был в зале и упал без чувств, как нежная барышня. При этом, нежная барышня здесь звучит очень двусмысленно, потому что после того, как он встал с пола, то через некоторое время Мэлоуни, которому уже было тогда под 60 лет, если не ошибаюсь, вдруг захотел стать женщиной. Представляете себе, как тяжело пришелся удар по нему? Захотел стать женщиной и стал!

Тогда Леннокс Льюис по-царски отреагировал. У него был такой вид в одной из съемок, как будто дали человеку чем-то тяжелым, пресловутым пыльным мешком по голове. Он даже не знал, как его называть, Фрэнком или по-другому. Так что крушение Прайса имело вторую серьезную волну.

Что касается его самого, то он абсолютно некоординирован. У него хороший удар, у него хороший рост, но он не чувствует дистанции, не чувствует противника, вообще ничего не чувствует. Напоминает шагающий экскаватор. Это не я первый придумал, не хочу себе чужие заслуги приписывать, но попадание в десятку! Действительно, шагающий экскаватор.

Когда он пропускает удар, то он начинает напоминать жирафа, из-под которого выбили сразу три ноги. Это уже мое творчество. Представьте себе жирафа на одной ноге — это Дэвид Прайс, пропустивший сильный удар, причем такой, который нормальный тяжеловес в рабочем порядке пропускает. А вот Прайс не держит. Часто сочетается плохая координация с плохой «держалкой».

Тем не менее, он неудобен. Человек с такими данными, он просто вытянет свою «граблю» и уже пойди к нему подберись. Может какое-то время Поветкин вынужден будет с ним повозиться, но как только он попадет, то на этом все и закончится. Хаммер, последний противник Поветкина, нокаутировал Прайса в седьмом раунде. Я думаю, что Александр должен сделать это пораньше, до шестого раунда включительно. Уверен, что он с этой задачей справится.