Поветкин возглавил рейтинг WBA

Россиянин Александр Поветкин занял первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации, сообщает «Чемпионат».

Второе место среди тяжеловесов в рейтинге WBA занимает Фрес Окендо из Пуэрто-Рико, а третье — американец Джаррелл Миллер . Еще один гражданин России, Александр Устинов , занял в нем 10-е место.

В субботу Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и таким образом защитил титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе. Кроме того, россиянин получил право на бой за пояс абсолютного чемпиона мира с британцем Энтони Джошуа , который 31 марта победил боксера из Новой Зеландии Джозефа Паркера единогласным решением судей.

Ранее Поветкин был исключен из каких-либо рейтингов в связи с обнаружением в его крови запрещенного препарата остарина.