Поветкин возглавил рейтинг WBA 

Россиянин Александр Поветкин занял первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации, сообщает «Чемпионат».
Второе место среди тяжеловесов в рейтинге WBA занимает Фрес Окендо из Пуэрто-Рико, а третье — американец Джаррелл Миллер. Еще один гражданин России, Александр Устинов, занял в нем 10-е место.
В субботу Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и таким образом защитил титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе. Кроме того, россиянин получил право на бой за пояс абсолютного чемпиона мира с британцем Энтони Джошуа, который 31 марта победил боксера из Новой Зеландии Джозефа Паркера единогласным решением судей.
Ранее Поветкин был исключен из каких-либо рейтингов в связи с обнаружением в его крови запрещенного препарата остарина.