Райан Барнетт остался «суперчемпионом» WBA, влёгкую справившись с Парехо

Кардифф, Уэльс. 25-летний ирландец Райан Барнетт (19-0, 9 КО) играючи отстоял титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг), перебоксировав венесуэльца Йонфреса Парехо (21-3-1, 10 КО).

Бой, прошедший под девизом «один не мог, другой не хотел», получился однообразным, без вспышек активности и обострений с обеих сторон. Барнетт значительно превосходил претендента в скорости, но предпочитал оставаться на дальней дистанции, чаще бравируя неуязвимостью и финтя, нежели как-то серьёзно озадачивая Парехо.

В свою очередь, Йонфрес действовал без намёка на риск и не покупался на постоянно опущенные руки чемпиона, без выдумки и, в общем-то, желания отбирать титул здесь и сейчас. Его редкие и робкие атакующие вылазки не несли в себе никакой угрозы, и Барнетт это прекрасно чувствовал, куражась и явно наслаждаясь происходящим в ринге.

120-108 (дважды) и 116-112 — единогласное решение судей в пользу ирландца.

Напомним, что Барнетт завоевал титул WBA Super в предыдущем поединке, одолев казахстанца Жаната Жакиянова , а не так давно добровольно отказался от титула чемпиона мира IBF.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Барнетт-Парехо (появится позже)

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