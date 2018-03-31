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Райан Барнетт остался «суперчемпионом» WBA, влёгкую справившись с Парехо
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Райан Барнетт остался «суперчемпионом» WBA, влёгкую справившись с Парехо 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Кардифф, Уэльс. 25-летний ирландец Райан Барнетт (19-0, 9 КО) играючи отстоял титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг), перебоксировав венесуэльца Йонфреса Парехо (21-3-1, 10 КО).
Бой, прошедший под девизом «один не мог, другой не хотел», получился однообразным, без вспышек активности и обострений с обеих сторон. Барнетт значительно превосходил претендента в скорости, но предпочитал оставаться на дальней дистанции, чаще бравируя неуязвимостью и финтя, нежели как-то серьёзно озадачивая Парехо.
В свою очередь, Йонфрес действовал без намёка на риск и не покупался на постоянно опущенные руки чемпиона, без выдумки и, в общем-то, желания отбирать титул здесь и сейчас. Его редкие и робкие атакующие вылазки не несли в себе никакой угрозы, и Барнетт это прекрасно чувствовал, куражась и явно наслаждаясь происходящим в ринге.
120-108 (дважды) и 116-112 — единогласное решение судей в пользу ирландца.
Напомним, что Барнетт завоевал титул WBA Super в предыдущем поединке, одолев казахстанца Жаната Жакиянова, а не так давно добровольно отказался от титула чемпиона мира IBF.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Барнетт-Парехо (появится позже)
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