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«Уступил по очкам»: челябинец Максим Стахеев завоевал бронзу первенства Европы по боксу
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«Уступил по очкам»: челябинец Максим Стахеев завоевал бронзу первенства Европы по боксу 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Челябинский боксёр Максим Стахеев принёс в копилку Южного Урала бронзу первенства Европы среди спортсменов 19-22 лет. На ринге в румынском Тыргу-Жиу наш земляк выступал в весовой категории 52 килограмма.
На первенстве Европы 21-летний воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Буревестник» Максим Стахеев провёл три боя.
— В первом бою Максим уверенно переиграл Конора Куинна из Ирландии с результатом 5:0, — сообщил заслуженный тренер России, наставник Стахеева Александр Кувакин. — В четвертьфинале решением судей одержал победу над турком Батуханом Чифтчи — 4:1 и вышел в полуфинал, обеспечив себе тем самым как минимум бронзовую медаль состязаний.
В схватке за выход в финал спортсмен уступил серебряному призеру прошлогоднего первенства континента Габриэлю Маскунано Эскобару из Испании.
— Максим Стахеев проиграл полуфинальный бой по очкам единогласным решением судей, — уточнили в пресс-службе Федерации бокса России.
Бронза первенства Европы — вторая награда Максима Стахеева в международных состязаниях. В этом сезоне мастер спорта России становился серебряным медалистом боксёрского турнира, который в феврале проходил в венгерском Дебрецене. Тогда воспитанник Александра Кувакина провёл четыре боя и победил в трех из них.
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